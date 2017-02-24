Трамп возмущен развертыванием российских крылатых ракет и обещал поднять этот вопрос с Путиным

Президент США Дональд Трамп возмущен российским развертыванием наземных крылатых ракет, которое нарушает договор 1987 года о ликвидации США и Россией наземных ракет средней дальности. Об этом он сказал в интервью Reuters.

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"Для меня это очень важно", - сказал Трамп, который не исключает выстраивание более теплых отношений США с Россией.

На вопрос, собирается ли он поднять этот вопрос со Владимиром Путиным, президент США ответил, что готов сделать это "если и когда они встретятся", отметив при этом, что пока такие переговоры не запланированы.

Ранее о том, что Россия тайно развернула новые крылатые ракеты, писало издание NYT. Источники издания сообщили, что россияне теперь имеют две дивизии запрещенных крылатых ракет. Одна из них до сих пор находится на испытательном полигоне ракет Капустин Яр на юго-востоке страны. Другая дивизия, по информации собеседника, была перенесена в декабре с этого полигона на оперативную базу «в другом месте в стране».

Справка. Договор между СССР и США о ликвидации ракет средней и малой дальности был подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в Вашингтоне 8 декабря 1987 года во время советско-американского саммита (вступил в силу 1 июня 1988 года). Участники договора взяли на себя обязательство не производить, не испытывать и не развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (1000-5500 км) и малой (500-1000 км) дальности.

Стороны должны были в течение 3 лет уничтожить все пусковые установки и ракеты наземного базирования с радиусом действия 500-5500 км, включая ракеты как в европейской, так и в азиатской части СССР. Это была первая в истории договоренность о реальном сокращении имевшихся вооружений.