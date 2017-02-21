В Австралии самолет врезался в торговый центр: пятеро погибших (фото)

Во вторник неподалеку от австралийского Мельбурна легкомоторный самолет врезался в торговый центр. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

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Глава полиции штата Виктория Лиза Невилл сообщила, что пять человек летели чартерным рейсом на остров Кинг в Бассовом проливе, который входит в состав штата Тасмания, все они погибли. Торговый центр в момент инцидента был закрыт.

Пока полиция не располагает данными о других жертвах катастрофы. Правоохранители считают удачей, что в момент аварии никто не находился вблизи магазина или на парковке рядом с ним. Полиция собирается расследовать причины катастрофы. Власти Австралии предполагают, что причиной катастрофы мог стать отказ двигателя. Самолет успел подать сигнал бедствия.

Представитель одного из магазинов, расположенных в торговом комплексе, сообщил, что самолет врезался в складское помещение. По данным компании, никто из ее персонала не пострадал. На кадрах в местных СМИ видно, что в здании начался пожар и из него идет черный дым. Свидетели также сообщают о крупном взрыве в момент, когда самолет врезался в здание.

"Я сразу же могу сказать, что произошло что-то ужасное, взрыв был примерно 30 метров высотой", - заявил газете Herald Sun Мики Кахилл.

Полиция провела эвакуацию людей из зоны аварии. Были перекрыты шоссе, находящиеся рядом.

Премьер-министр штата Виктория Дэниел Эндрюс назвал это тяжелейшим авиационным происшествием в штате за последние 30 лет.