Развертывание ракет Россией: нарушение договора и вызов Трампу - The New York Times

Об этом пишет Майкл Гордон в статье "Развертывание ракет Россией: нарушение договора и вызов Трампу", опубликованной на сайте газеты The New York Times.

Новое развертывание российских ракет произошло во время, когда администрация Трампа изо всех сил пытается заполнить ключевые политические посты в Государственном департаменте и в Пентагоне. И решить вопрос о постоянной замене Майкла Флинна, советника по национальной безопасности, который подал в отставку в понедельник поздно вечером. Флинн ушел в отставку после того, как выяснилось, что он ввел в заблуждение вице-президента и других должностных лиц по поводу своих бесед с послом Москвы в Вашингтоне.

Сейчас причина обеспокоенности США – крылатые ракеты наземного базирования. Те, которые, по заявлениям администрации Обамы, в 2014 году были испытаны в нарушение договора 1987 года, который запрещает американские и российские ракеты средней дальности.

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Администрация Обамы пыталась убедить русских исправить нарушения, пока ракеты все еще находились на стадии испытаний. Вместо этого русские модернизировали систему, вскоре развернув полностью работоспособную единицу.

Представители администрации сказали, что теперь у россиян есть два батальона запрещенных крылатых ракет. Один из них до сих пор находится на испытательном полигоне Капустин Яр, на юге России, вблизи Волгограда. Другой в декабре был перемещен с этого полигона на оперативную базу где-то в стране, сообщил высокопоставленный чиновник, который не предоставил более подробной информации и говорил на условиях анонимности, чтобы обсудить недавние данные разведки о ракетах.

Американские чиновники назвали крылатую ракету SSC-X-8. Но "X" убрали из докладов разведки, это означает, что американская разведка считает ракеты находящимися на вооружении, а не системой в стадии разработки.

Ракетная программа была серьезной проблемой для Пентагона, который разработал варианты ответа, в том числе развертывание дополнительных элементов ПРО в Европе или разработку крылатых ракет морского и воздушного базирования.

Действия России также имеют политическое значение.

Очень маловероятно, что Сенат, который и без того скептически относится к намерениям президента Владимира Путина, согласится ратифицировать новое соглашение по контролю над стратегическими вооружениями, если не будет устранено предполагаемое нарушение договора о ликвидации ракет средней дальности. Трамп сказал, что Соединенные Штаты должны "укреплять и расширять свой ядерный потенциал". Но в то же время, он говорил о достижении нового соглашения о вооружении с Москвой, которое приведет к "довольно существенному" сокращению вооружений.

Развертывание системы также может существенно увеличить военную угрозу для стран НАТО, в зависимости от того, где базируется высоко мобильная система и сколько еще батальонов будет развернуто в будущем. Джим Мэттис, министр обороны США, в среду запланировал встречи с министрами обороны союзников в Брюсселе.

В прошлом году, прежде чем покинуть свой пост командира НАТО и уйти из армии, генерал Филип Бридлав предупредил, что развертывание крылатых ракет будет значимым событием в военном отношении, которое "не может остаться без ответа".

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Разработать решение для контроля над вооружениями будет нелегко. По сообщениям, каждый ракетный батальон располагает четырьмя мобильными пусковыми установками с примерно полудюжиной ракет с ядерными боеголовками для каждой из пусковых установок. Однако, мобильная пусковая установка для крылатых ракет напоминает пусковую установку для "Искандера", системы ближнего действия с ядерными боеголовками, которая допускается в рамках договоров.

"Это существенно осложнит обнаружение и контроль", - сказал генерал Бридлав в интервью.

Высокопоставленные должностные лица администрации Трампа не говорят, где базируется новый блок, поэтому в прессе было высказано предположение, что ракетный комплекс с аналогичными характеристиками развернут в центральной части России.

Американо-российские отношения были на гораздо лучшем этапе в декабре 1987 года, когда президент Рональд Рейган и Михаил Горбачев, советский лидер, подписали соглашение о вооружении, официально известное как Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (I.N.F.).

После подписания соглашения, Россия и Соединенные Штаты уничтожили 2692 ракет. Среди ракет, уничтоженных русскими, были SS-20. Американцы уничтожили свои баллистические ракеты "Pershing II" и крылатые ракеты наземного базирования, которые базировались в Западной Европе.

"Мы можем только надеяться, что это историческое соглашение будет не самоцелью, а началом рабочих отношений, которые позволят нам решать другие неотложные вопросы, стоящие перед нами", - сказал Рейган тогда.

Но у русских проявился синдром раскаяния. Во время пребывания на посту президента Джорджа Буша, Сергей Иванов, министр обороны России, предложил отказаться от договора, так как Россия по-прежнему сталкивается с угрозами со стороны государств на периферии, в том числе Китая.

Однако, администрация Буша не хотела отказываться от договора, который ценили страны НАТО, и отмена которого позволила бы России создать силы, которые потенциально могли бы быть направлены на союзников Соединенных Штатов в Азии.

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В июне 2013 года, Путин жаловался, что "почти все наши соседи развивают такие виды систем вооружений" и назвал решение Советского Союза о заключении договора I.N.F. "дискуссионным, чтобы не сказать больше".

Россия начала испытания крылатых ракет уже в 2008 году. Роуз Геттемюллер, которая была топ-чиновником по контролю над вооружениями Государственного департамента в администрации Обамы, и в настоящее время является заместителем генерального секретаря НАТО, впервые подняла вопрос о предполагаемом нарушении в разговоре с российскими чиновниками в 2013 году.

После нескольких лет разочарований, в ноябре 2016 года в Женеве Соединенные Штаты провели совещание Специальной контрольной комиссии, созданной в соответствии с договором для решения вопросов соблюдения. Это было первое заседание комиссии за 13 лет, среди ее членов были США, Россия и три бывшие советские республики, которые также являются участниками соглашения: Беларусь, Казахстан и Украина.

Но Россия отрицала, что нарушила договор, и ответила собственными заявлениями об американских нарушениях, которые, по утверждениям американцев, были ложными.

Администрация Обамы утверждала, что сохранение договора – в интересах Соединенных Штатов. По словам некоторых военных экспертов, если США не сумели убедить русских исправить предполагаемое нарушение, то они должны усилить давление, объявив о планах по расширению систем ПРО в Европе и развертывании ядерных ракет воздушного и морского базирования.

"У нас есть сильные инструменты, такие как ПРО и контрудар, и мы не должны отказываться ни от одного из них", - сказал генерал Бридлав.

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Франклин Миллер, опытный сотрудник Пентагона, который работал в Совете по национальной безопасности при Буше, сказал, что российские военные, возможно, считают крылатую ракету способом расширить способность поражения целей в Европе, чтобы они могли освободить свои стратегические ядерные силы и сосредоточиться на целях в Соединенных Штатах.

"Очевидно, что российские военные считают, что эта система очень важна, достаточно важна, чтобы нарушить договор", - сказал Миллер.

Но он предостерег от соразмерной реакции, в форме развертывания новых американских ядерных ракет средней дальности в Европе.

"Последнее, что нужно НАТО, это кровопролитные споры о том, какие новые развертывания ракет в Европе у нас были в конце 70-х и начале 80-х годов", - добавил Миллер. "Соединенные Штаты должны расширять свою систему ПРО в Европе. Но если Соединенные Штаты хотят развернуть военный ответ, он должен быть морского базирования".

Джон Вульфсталь, эксперт по ядерному вооружению в Совете национальной безопасности при администрации Обамы, сказал, что Соединенные Штаты, их союзники по НАТО, Япония и Южная Корея, должны сотрудничать, чтобы оказать давление на Россию и заставить ее исправить нарушения. Ответ должен исходить от "альянса в целом", - написал он в Twitter.

Администрация Трампа находится в начальной стадии пересмотра ядерной политики и не сообщает, как планирует ответить.

"Мы не комментируем вопросы разведки", - сказал Марк Тонер, исполняющий обязанности пресс-секретаря Государственного департамента. "Мы дали ясно понять, что обеспокоены нарушениями России, и теми рисками, которые она представляет для европейской и азиатской безопасности, а также [мы дали понять,] что заинтересованы в возвращении России к соблюдению договора".