Глава Пентагона подтвердил приверженность США к НАТО: события 2014 года позволили трезво оценить ситуацию

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в Брюсселе на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Глава Пентагона поблагодарил главу Альянса за теплый прием в штаб-квартире НАТО. Он согласился, что встреча глав оборонных ведомств стран-членов НАТО является важной.

"Я считаю, что мы здесь для того, чтобы наметить курс Альянса на будущее. События 2014 года (аннексия Крыма Россией и начало дестабилизации ситуации на Донбассе - УНИАН) позволили трезво оценить ситуацию, и мы должны адаптироваться к тому, что было раскрыто с точки зрения вызовов нашей безопасности", - заявил Мэттис.

"Альянс остается фундаментальной основой для Соединенных Штатов и для всего трансатлантического сообщества. Как заявил президент Трамп, он решительно поддерживает НАТО", - подчеркнул Мэттис.

Также он подчеркнул, что НАТО находится на пути трансформации и всегда адаптируется к вызовам в сфере безопасности.

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"И это абсолютно уместно, когда на прошлой неделе европейские министры обороны назвали справедливым требованием то, что все, кто получает преимущества от лучшей системы обороны в мире, разделяют пропорциональную долю необходимых расходов для защиты свобод. И мы никогда не должны забывать, что в конечном итоге речь идет о свободе, которую мы защищаем в НАТО", - заявил Мэттис.

"И убежден, что мы снова докажем, что мы можем реагировать на изменения обстоятельств", - добавил глава Пентагона.

В связи с этим он отметил, что прибыл в Брюссель, чтобы услышать позицию своих коллег-министров обороны стран-членов Альянса и провести открытую беседу с ними относительно того, куда движется НАТО, и в отношении уровня распределения обязательств между союзниками.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, в свою очередь, поприветствовал неизменную преданность Соединенных Штатов Америки Североатлантическому альянсу.

"Это важное время для нашего трансатлантического союза. Вызовы, перед которыми мы стоим, очень сложные и требовательные. Ни Европа, ни Америка не смогут с ними справиться в одиночку. Сильный НАТО - это хорошо для Европы, сильный НАТО - хорошо для Северной Америки. Поэтому я приветствую приверженность США трансатлантическим связям", - сказал Столтенберг.

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Генсек НАТО подчеркнул, что Соединенные Штаты выполняют свои обязательства не на словах, а практически, в частности, направили в Польшу и балтийские страны подразделения своих вооруженных сил и вооружения.

"Это четкая демонстрация приверженности США стоять рядом с Европой в это тревожное время", - подчеркнул Столтенберг.

Он также указал, что США, как и другие страны НАТО увеличили расходы на оборонный сектор.

"После лет сокращений я рад сообщить: наши последние цифры, которые мы опубликовали вчера, показывают, что расходы на оборону европейских стран НАТО и Канады увеличены на 3,8% в 2016 году, а это - 10 млрд долларов. Это значительный рост, но недостаточный. Мы должны продолжать увеличивать расходы на оборону по всей Европе и в Канаде", - отметил генсек Альянса.

Кроме того, Столтенберг напомнил, что общался по телефону с Мэттисом сразу после его назначения на должность госсекретаря по обороне.

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"Я с нетерпением жду сотрудничества с вами. Вы очень хорошо знаете НАТО, и вы сделаете так, что НАТО адаптируется к новой и более требовательной среде безопасности", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 февраля, в Брюсселе в штаб-квартире Организации североатлантического договора (НАТО) началось двухдневное заседание глав оборонных ведомств стран-членов Альянса.