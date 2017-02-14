Минюст США предоставил доказательства "опасности мигрантов"

Министерство юстиции США предоставило доказательства в поддержку указа президента Дональда Трампа о запрете въезда в страну мигрантов из ряда стран с мусульманским населением, пишет «Радио Свобода».

Обнародованы Юридическим комитетом Сената данные демонстрируют, что 72 иммигранта из 7 стран, которые попали в запретный список президента Трампа, были осуждены, начиная с 11 сентября 2001 года за различные преступления, содержащие признаки терроризма.

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Некоторые из этих правонарушений были сравнительно мелкими, например, подделка документов, но больше 30 вызвали, как минимум, трехлетний срок тюремного заключения. Указывается также на относительно недавний случай с нападением в университете Огайо в ноябре 2016 года, когда беженец из Сомали ранил нескольких студентов.

Как сообщал УНИАН, 27 января Трамп подписал указ "О защите страны от въезда иностранных террористов". Документ предусматривает ограничение на 120 дней на въезд в США для мигрантов, также на 90 дней в США был остановлен въезд для жителей ряда стран Ближнего Востока. Бессрочно США запретили посещать территорию страны сирийским беженцам.

Позднее Апелляционный суд в Сан-Франциско отказался возобновить действие указа президента США Дональда Трампа о временном запрете на въезд для беженцев и визовые ограничения для граждан семи преимущественно мусульманских стран.