Парламент Румынии единогласно одобрил идею референдума по борьбе с коррупцией

Как сообщает Romania TV, решение об одобрении консультативного референдума по вопросу продолжения борьбы с коррупцией и обеспечения целостности государственной должности было принято единогласно.

Читайте такжеРумынские уроки для Украины

Согласно решению парламента, граждане имеют возможность выразить путем референдума свое мнение относительно проблемы, которая представляет национальный интерес – продолжение борьбы с коррупцией и обеспечению неподкупности на публичных должностях.

Как сообщал УНИАН, 9 февраля глава министерства юстиции Румынии Флорин Иордаке покинул свой пост после многотысячных акций протеста, которые продолжались больше недели по всей стране. Граждане выступили против его предложения отменить уголовное наказание для мелких коррупционеров.