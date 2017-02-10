Предвыборная борьба обостряется: министр от партии Меркель сравнил Шульца с Трампом

"Если Шульц призывает своих сторонников "Сделать Европу снова великой", то это звучит в точности как Трамп", - сказал Шойбле в интервью Der Spiegel.

По мнению министра финансов ФРГ, то, как популистские заявления Шульца провоцируют раскол общества, похоже на методы американской избирательной кампании.

Читайте такжеКандидат в канцлеры ФРГ Шульц выступил против снятия санкций с России

При этом Шойбле отметил, что Шульцу не помешало "иногда хоть немного думать".

"В то время, как во всем мире возрос риск искушения популизмом, политики не должны говорить, так как Шульц", - сказал Шойбле. "Если он хочет бороться с популизмом, как он утверждает, то он должен принять эти факты к сведению".

Читайте такжеБорьба за кресло канцлера Германии: рейтинги Меркель и Шульца сравнялись - СМИ

Кроме того, Шойбле назвал Шульца "пустозвоном" и добавил, что это уж точно не его дело критиковать истеблишмент.

"Шульц не неудачник, который приходит откуда-то из леса", - сказал Шойбле. - "Он в течение десятилетий сидел в Европейском парламенте, в последний раз в качестве президента. Если это не истеблишмент, то что тогда?".

Отметим, сам министр финансов Вольфганг Шойбле представляет партию ХДС, которую возглавляет нынешний канцлер ФРГ Ангела Меркель, которая поборется с Шульцем за кресло канцлера уже в сентябре этого года.

В то же время, согласно последним социологическим опросам в Германии, впервые за много лет рейтинг СДПГ сравнялся с ХДС. При этом половина немцев хотели бы видеть на посту канцлера именно Шульца, а не Меркель.