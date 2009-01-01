В ЕС не слишком верят, что Украина и Россия быстро договорятся

Чешское президентство в Евросоюзе и Еврокомиссия обеспокоены отсутствием прогресса в газовых переговорах между Украиной и Россией.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в общем заявлении чешского президентства и Еврокомиссии.

В документе президентство и Еврокомиссия призывают обе стороны продолжить переговоры и быстро найти успешное решение вопроса поставок газа в Украину.

«Все существующие обязательства относительно поставок и транзита газа должны уважаться», - заявил вице-премьер-министр Чехии Александр ВОНДРА.

«ЕС верит, что мы можем рассчитывать на заверения относительно того, что поставки газа в ЕС не пострадают», - заявил комиссар ЕС по вопросам энергетики Андрис ПИБАЛГС.

Президентство и Еврокомиссия поддерживают контакт с Россией и Украиной.