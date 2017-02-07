Следком РФ "шьет" украинским бойцам уголовное дело за бои под Авдеевкой

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

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"В период с 4 по 6 февраля текущего года лицами из числа военнослужащих ВСУ и Нацгвардии Украины на территории Донецкой области проведены многочисленные артиллерийские обстрелы, в результате которых повреждены десятки жилых домов и административных зданий, а также линии электропередач и железнодорожный подвижной состав. По данному факту управлением по расследованию преступлений, связанных с использованием запрещенных средств и методов ведения войны, ГСУ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны)", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, российские войска и контролируемые РФ боевики на Донбассе с 29 января ведут массированные обстрелы Авдеевки, используя тяжелую артиллерию и системы «Град» и танки.