"Путин достиг своей цели": Марчук спрогнозировал дальнейшую ситуацию на Донбассе

Об этом в интервью Лига.net заявил экс-премьер-министр Украины, представитель Украины в переговорной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Евгений Марчук.

"Не думаю, что стоит ожидать серьезного фронтального наступления. В том числе и потому, что наши позиции достаточно укреплены - это уже не 2014-й. К тому же Путин изо всех сил пытается выглядеть миротворцем, потому открытого участия российских войск я бы не прогнозировал", - отметил он.

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При этом политик допускает и прогнозирует массированные точечные обстрелы, интенсивные боевые столкновения небольшими силами по всей линии фронта, отправку ДРГ в тылы ВСУ.

"Тяжелые обстрелы Авдеевки уже перекинулись на другие населенные пункты. Путин достиг цели отбросить Минский процесс в самое начало, и навязать украинским властям головную боль с устранением гуманитарной катастрофы на нашей территории. Я бы так спрогнозировал. При том, что, как мы знаем, Путин - человек непрогнозируемый с точки зрения здравого смысла", - подчеркнул Марчук.

Как сообщал УНИАН, Авдеевка (Донецкая обл.) с конца января подвергается постоянным атакам боевиков, в городе несколько дней было отключено энергоснабжение из-за повреждений коммуникаций. Несмотря на постоянную опасность обстрелов, коммунальным службам в сжатые сроки удалось восстановить теплоснабжение города и организовать подачу воды по графику.