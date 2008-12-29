В Таджикистане произошло землетрясение

В Таджикистане сегодня утром произошло землетрясение.

По предварительным данным, сила толчков, которые были зарегистрированы в 8.38 утра в Душанбе, достигала 4 баллов по 12-бальной шкале, передает РИА «Новости».

В эпицентре землетрясения, который находился в 270 км юго-восточнее столицы Таджикистана на территории афганской провинции Гиндукуш, зарегистрированы толчки магнитудой 5,4.

Сведения о жертвах и разрушениях не поступали.