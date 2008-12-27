Израиль заявляет, что его военная операция – это всерьез и надолго

Военная операция, которую в субботу начал Израиль в секторе Газа, должна положить конец ракетным обстрелам со стороны палестинских боевиков, она не будет ни простой, ни быстрой, сказал министр обороны Эхуд Барак.

Военно-воздушные силы Израиля двумя волнами атаковали десятки штабов, тренировочных центров и складов оружия, которые используют радикальные группировки и исламистская полиция сектора Газа. По последним данным, число погибших в беспрецедентной бомбардировке возросло до 195 человек.

"Несколько недель (правящее в Газе движение) ХАМАС и другие террористические организации атаковали ракетами юг нашей страны. Мы не собирались сохранять такую реальность и работали над операцией, которая началась сегодня, чтобы изменить то положение, которое есть, чтобы прекратились обстрелы и наших южных селений, и наших военных баз", - сказал министр, выступая перед журналистами.

"Мы будем делать все, что возможно, все, что нужно, чтобы наступила тишина. Поэтому сейчас время воевать... Эта атака будет продолжаться столько, сколько нужно. Я не хочу, чтобы у вас были иллюзии..."

РИА “Новости”