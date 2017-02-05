Прокремлевски настроенная Ле Пен подтвердила намерение выйти из НАТО

01:45, 05 февраля 2017
Мир
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Лидер ультраправого Национального фронта Марин Ле Пен, которая будет принимать участие в президентских выборах во Франции в 2017 году, заявила, что приоритетной задачей в случае победы будет выход страны из состава Североатлантического альянса.

Марин Ле Пен / REUTERS

Об этом Ле Пен, в частности, указала в своей официальной программе изменений в случае избрания президентом Франции, как сообщает "Новое время".

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"Франция должна покинуть военное командование НАТО, чтобы избежать вовлечения в войны, которые не отвечают интересам страны", - заявила политик.

Напомним, днем 4 февраля Марин Ле Пен объявила о старте президентской кампании.

Главный оппонент кандидата – проевропейский центрист Эммануэль Макрон также сегодня проведет съезд в Лионе, чтобы огласить свою предвыборную платформу.

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Теги: #НАТО#Франция