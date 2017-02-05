Прокремлевски настроенная Ле Пен подтвердила намерение выйти из НАТО

Об этом Ле Пен, в частности, указала в своей официальной программе изменений в случае избрания президентом Франции, как сообщает "Новое время".

Читайте такжеЛе Пен отказалась вернуть €300 тысяч по требованию Европарламента

"Франция должна покинуть военное командование НАТО, чтобы избежать вовлечения в войны, которые не отвечают интересам страны", - заявила политик.

Напомним, днем 4 февраля Марин Ле Пен объявила о старте президентской кампании.

Главный оппонент кандидата – проевропейский центрист Эммануэль Макрон также сегодня проведет съезд в Лионе, чтобы огласить свою предвыборную платформу.