Прокремлевски настроенная Ле Пен подтвердила намерение выйти из НАТО
01:45, 05 февраля 2017Мир
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Лидер ультраправого Национального фронта Марин Ле Пен, которая будет принимать участие в президентских выборах во Франции в 2017 году, заявила, что приоритетной задачей в случае победы будет выход страны из состава Североатлантического альянса.
Марин Ле Пен / REUTERS
Об этом Ле Пен, в частности, указала в своей официальной программе изменений в случае избрания президентом Франции, как сообщает "Новое время".
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"Франция должна покинуть военное командование НАТО, чтобы избежать вовлечения в войны, которые не отвечают интересам страны", - заявила политик.
Напомним, днем 4 февраля Марин Ле Пен объявила о старте президентской кампании.
Главный оппонент кандидата – проевропейский центрист Эммануэль Макрон также сегодня проведет съезд в Лионе, чтобы огласить свою предвыборную платформу.
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