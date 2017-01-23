Украина не предназначена для вступления в ЕС и НАТО - кандидат в президенты Франции

Кандидат в президенты Франции и бывший премьер-министр страны Франсуа Фийон назвал заявления политиков, которые хотели, чтобы Украина и Грузия вступили в НАТО, безответственными. Об этом он заявил в интервью французской газете, пишет «Сегодня»,

Сообщается, что Фийон подчеркнул, что "нужно просто признать - Украина и Грузия не предназначены для вступления в ЕС и НАТО".

"Запад всегда был надежным? Не вводил никогда в заблуждение Россию по Ливии, по Косово, по экономическому партнерству с ЕС? В России есть немало ответственности, но не у нее одной. Я вам напомню об безответственных высказываниях тех, кто хотел вступления Грузии и Украины в НАТО ", - отметил Фийон.

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При этом кандидат в президенты отметил, что отношения с Россией - это стратегический вопрос для будущего Европы, и их необходимо восстанавливать. При этом, по его словам, ЕС необходимо создать собственный оборонный союз, потому что "политика США, которые руководят НАТО, не является решением против исламского тоталитаризма".

Как сообщал УНИАН, лидерами президентской гонки во Франции является глава ультраправой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, экс-премьер Франции Франсуа Фийон и бывший министр экономики Эммануэль Макрон.

Отмечается, что Франсуа Фийон несколько потерял свою поддержку – если в декабре за него готовы были проголосовать от 26 до 29 % избирателей, то шестью неделями позже его кандидатуру поддерживают от 23 до 25% опрошенных.