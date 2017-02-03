Злопыхательство и прогнозы о крахе евро смутили евродепутатов: требуют отказать кандидату в послы США
Три главные проевропейские группы в Европейском парламенте, правоцентристская Европейская народная партия (ЕНП), Социалисты и демократы (S&D), и либеральная ALDE заявили, что Евросоюз должен отказать США в назначении Теда Маллока послом в ЕС.
Об этом сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на EurActiv.
Руководитель группы ЕНП в Европарламенте Манфред Вебер и его коллега из ALDE Ги Верхофстадт направили письмо президенту Европейского совета Дональду Туску, в котором призвали отказать в назначении Маллока.
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Вебер и Верхофстадт процитировали высказывания Маллока, который заявил о намерении "обуздать блок", так же как СССР был свергнут в начале 1990-х годов.
Кроме того, на прошлой неделе Маллок заявил, что единую европейскую валюту ожидает крах в течение ближайших 18 месяцев.
"Эти заявления показывают запредельные злопыхательство по поводу ценностей, определяющих этот Европейский Союз. От имени нашей политической группы в Европейском парламенте мы призываем Вас не принимать полномочия по аккредитации господина Маллока, он не должен быть предложен в качестве посла США в ЕС", - говорится в письме.