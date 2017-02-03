Лукашенко поручил открыть уголовное дело против главы Россельхознадзора – СМИ

Об этом Александр Лукашенко заявил в ходе общения с журналистами, сообщает RNS.

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"Что касается продуктов питания…Нам надо изучить вопрос и возбудить уголовное дело по Данкверту… за нанесение ущерба государству. Когда он у вас побудет в следственном изоляторе, тогда он будет отдавать себе отчет, что он творит. Я скажу главное: первое — все эти Данкверты — люди заинтересованные, у каждого огромная латифундия, они сами являются производителями того или иного продукта", — заявил Лукашенко.

Ранее в январе Россия ограничила поставки говядины с двух белорусских предприятий. Россельхознадзор заподозрил, что они ввозят в Россию под видом белорусского украинское мясо.