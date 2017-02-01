Сенат США утвердил Рекса Тиллерсона госсекретарем США

Во время голосования многие сенаторы проголосовали против его кандидатуры.

Однако кандидатура Тиллерсона получила поддержку простого большинства, что дает ему возможность стать новым главой Госдепартамента.

Его кандидатуру поддержали 56 сенаторов. Против проголосовали 43.

Как сообщал УНИАН, 11 января номинант избранного президента США Дональда Трампа на пост главы Государственного департамента Рекс Тиллерсон заявил, что Соединенные Штаты могли решительнее ответить на аннексию Крыма Россией и предоставить Украине оборонительное вооружение. Об этом он сказал во время слушаний в комитете Сената по иностранным делам по вопросу утверждения его кандидатуры на пост госсекретаря.

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Сенатор-демократ Бен Кардин поинтересовался у Тиллерсона, согласен ли тот со стратегией, что США должны возглавлять глобальную коалицию путем введения санкций против РФ из-за ее действий, в частности, аннексии Крыма и дестабилизации ситуации на Донбассе.

Тиллерсон согласился, что "санкции являются мощным инструментом". "Это важный инструмент с точки зрения сдерживания дополнительных действий", - отметил он.

На вопрос, какой должна быть реакция США, Тиллерсон ответил: "Я бы рекомендовал, чтобы Украина взяла все военные силы и средства, которые были в наличии, и разместила их на восточной границе".

Он подчеркнул, что Украине нужно было предоставить оборонное вооружение, чтобы она могла защищаться самостоятельно. По мнению Тиллерсона, украинские Вооруженные силы необходимо было усилить оборонительным вооружением.

Также он сказал, что необходимо было обеспечить Украину разведывательными данными со стороны НАТО или США. По его мнению, Украину можно было обеспечить данными воздушной разведки о положении на границе с Россией и военных маневрах РФ.