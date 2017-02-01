Президент Израиля извинился перед Мексикой за твит Нетаньяху о стене на границе

Слова последнего были расценены как поддержка решения президента США Дональда Трампа о возведении стены на границе с Мексикой, передает ТАСС.

"Я приношу извинения за любые неудобства, которые могли возникнуть в результате этого недоразумения, но мы должны помнить, что мы говорим именно о недоразумении", - сказал Ривлин и отметил, что "уверен, что это недоразумение уже осталось позади". Высказывания Ривлина, сделанные им ранее в телефонном разговоре с президентом Мексики, распространила израильская правительственная пресс- служба.

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Ранее Нетаньяху разъяснил значение свой недавней публикации в соцсетях, в отношении которой мексиканские власти потребовали от него извинений за поддержку планов США по строительству разделительного забора на своей южной границе. По его словам, он только "подчеркнул невероятный успех израильского забора безопасности" на границе с Египтом, но "не комментировал американо-мексиканские отношения".

На прошлой неделе Нетаньяху написал в Twitter и в Facebook следующее: "Президент Дональд Трамп прав. Я построил заградительную стену вдоль южной границы Израиля; это полностью прекратило поток нелегальной иммиграции. Отличный результат, отличная идея".

МИД Мексики в тот же день сообщил, что "послу Израиля в Мехико было выражено глубокое удивление, неприятие и разочарование посланием Нетаньяху в Twitter".