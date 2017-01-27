Глава МИД Британии допустил изменение позиции в отношении Асада и сотрудничества с РФ в Сирии

Об этом заявил глава МИД Британии Борис Джонсон, пишет Европейская правда со ссылкой на The Guardian. Британское издание назвало это драматическим поворотом политики Британии, которая с первых дней гражданской войны в Сирии настаивала на уходе Асада.

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По словам Джонсона, вступление в должность нового президента США означает необходимость для всех сторон пересмотреть свои подходы в Сирии.

"Мы считаем, что Башар аль-Асад должен уйти, это наша давняя позиция", - сказал министр, отметив однако, что страна открыта к изменениям.

"Я должен быть реалистом относительно того, как изменился ландшафт и может быть нам придется снова подумать, как справиться с этим" – добавил Джонсон.

Он также заявил об условной возможности сотрудничества Британии и России в Сирии, - заявление, отмечает The Guardian, немыслимое еще несколько недель назад.

"Если есть возможность договоренности с Россией, которая обеспечит возможность Асаду двигаться в сторону выхода (из конфликта) и уменьшит влияние Ирана в регионе за счет устранения Асада и одновременно позволит нам объединиться с россиянами в борьбе с ИГИЛ, чтобы стереть ее с лица земли, то это может стать тем путем, по которому можно двигаться вперед", - заявил Джонсон.