Французы жалеют, что миссию ОБСЕ в Грузии придется закрыть

Французское президентство в Европейском Союзе выражает сожаление по поводу закрытия миссии ОБСЕ в Грузии.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом идет речь в заявлении президентства, текст которого передан УНИАН.

«Президентство Совета Европейского Союза выражает сожаление по поводу того, что ни одна договоренность не была достигнута на этом этапе для продолжения мандата миссии ОБСЕ в Грузии на 2009 год», - отмечается в заявлении.

В то же время президентство надеется, что решение будет найдено быстро и с учетом интересов всех сторон.

Закрытие миссии ОБСЕ в Грузии должно начаться в начале 2009 года после того как 56 стран-членов организации не смогли достичь согласия относительно продолжения мандата миссии.

Председательствующая в ОБСЕ Финляндия предложила открыть два полевых офиса ОБСЕ в Грузии и Южной Осетии, которые бы подчинялись специальному представителю председателя в ОБСЕ и, как альтернативный вариант, предложила продолжить на три месяца действие мандата для поиска компромисса. Однако ни одно из решений не было одобрено из-за позиции России, которая выступает против какой-либо связи между деятельностью миссий ОБСЕ в Грузии и Южной Осетии.

Россия на сегодня остается единственной страной-членом ОБСЕ, которая признала независимость Абхазии и Южной Осетии.