Президент Мексики поговорил с Трампом после обещаний насчет стены на границе США – Reuters
02:41, 22 января 2017Мир
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Президент Мексики Пенья Ньето поговорил с новым президентом США Дональдом Трампом телефону.
Пенья Ньето / REUTERS
Об этом сообщает Reuters.
Сообщается, что Ньето подчеркнул важность двусторонних отношений, и оба лидера договорились встретиться в ближайшее время.
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Отмечается, что на следующей неделе представители мексиканских властей проведут встречи с главными помощниками Трампа в Вашингтоне для обсуждения двусторонних отношений в области безопасности, торговли и миграции.
Как ранее сообщал УНИАН, Трамп обещал начать строительство стены на границе с Мексикой, не дожидаясь завершения соответствующих переговоров с президентом этой страны. При этом он выразил убеждение, что Мексика в той или иной форме возместит расходы.
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