Президент Мексики поговорил с Трампом после обещаний насчет стены на границе США – Reuters

Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что Ньето подчеркнул важность двусторонних отношений, и оба лидера договорились встретиться в ближайшее время.

Читайте такжеВ США прошли акции протеста против миграционной политики Трампа

Отмечается, что на следующей неделе представители мексиканских властей проведут встречи с главными помощниками Трампа в Вашингтоне для обсуждения двусторонних отношений в области безопасности, торговли и миграции.

Как ранее сообщал УНИАН, Трамп обещал начать строительство стены на границе с Мексикой, не дожидаясь завершения соответствующих переговоров с президентом этой страны. При этом он выразил убеждение, что Мексика в той или иной форме возместит расходы.