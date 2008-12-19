Путин призывает спецслужбы к превентивным действиям

Премьер-министр Российской Федерации Владимир ПУТИН заявляет, что любые попытки ослабить Россию и нанести урон ее интересам будут жестко пресекаться.

Как сообщает РИА «Новости», он сказал об этом сегодня на торжественном вечере в Кремле, посвященном Дню работников органов госбезопасности, который отмечается 20 декабря.

"Любые попытки ослабить или дестабилизировать Россию, нанести урон интересам страны и ее гражданам будут жестко пресекаться", - подчеркнул В.ПУТИН.

Его уверенность в том, что такие попытки будут пресечены, основывается на том, что в последние годы в России было много сделано для укрепления национальной безопасности, а "оперативные и технические возможности ФСБ, СВР и ФСО - серьезно расширены". Вместе с тем премьер РФ отметил, что проблема терроризма для страны остается весьма актуальной.

"Недавние трагические события в Индии и ряде других государств свидетельствуют, какая опасность исходит от международных террористических группировок. И у нас в стране, к сожалению, еще очень много проблем в этом смысле, очень много еще нужно сделать. Угроза еще очень велика", - подчеркнул глава российского правительства.

В.ПУТИН заметил, что спецслужбам "необходимо сконцентрировать усилия на превентивных действиях, на предупреждении самой возможности совершения терактов в России, а также на ликвидации каналов подпитки бандподполья из-за рубежа".