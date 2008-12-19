МИД России увидел в Грузии «рецидивы» военных приготовлений

С грузинской стороны наблюдаются "рецидивы" военных приготовлений, отмечает глава МИД РФ Сергей ЛАВРОВ, выступая на пресс-конференции в Москве. Об этом сообщают РИА Новости.

Министр отметил, что план Медведева-Саркози по урегулированию конфликта в Южной Осетии "нужно добросовестно и в полном объеме выполнять и, прежде всего, в том, что касается недопущения новых нападений, нового применения силы. И здесь Евросоюз выступает гарантом, что Грузия не будет больше этим заниматься, и также с точки зрения недопущения новых военных приготовлений с грузинской стороны, а такие рецидивы, к сожалению, наблюдаются и в речах, и в действиях грузинского руководства".

"Я считаю крайне важным договориться о том, что никто не будет поставлять Грузии наступательные вооружения", - подчеркнул глава МИД РФ.

По его словам, все эти вопросы обсуждаются в ходе Женевских дискуссий, которые были инициированы в соответствии с планом Медведева-Саркози. "Они идут не просто, но эти вопросы на этих дискуссиях мы ставим, и от них очень трудно уйти", - сказал министр.

"Рассчитываем, что мы будем услышаны, и что будут приняты меры в соответствии с планом Медведева-Саркози, которые обеспечат безопасность и стабильность в этом регионе", - добавил С.ЛАВРОВ.

"К такому разговору мы готовы, в том числе и с Евросоюзом будем продолжать сотрудничество, и, как я уже сказал, возобновление отношений с НАТО неизбежно начнется с принципиального разговора о причинах кавказского кризиса", - подчеркнул С.ЛАВРОВ.