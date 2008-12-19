Европейский Суд запретил Украине выдавать узбекского беженца

Европейский Суд по правам человека удовлетворил ходатайство гражданина Узбекистана Абдумалика БАКАЕВА и прекратил его экстрадицию в Узбекистан до рассмотрения дела по существу. Об этом УНИАН сообщили в центре "Социальное действие".

Как информируют правозащитники, ходатайство было подано вечером 17 декабря, согласно правилу 39 (предварительные судебные меры) регламента суда. (Правило 39 применяется в том случае, когда необходимо срочно применить превентивные меры, чтобы заявитель мог воспользоваться возможностью обжалования в том случае, если суд будет считать, что имело место нарушение его прав - УНИАН). Сообщение о применении правила правозащитники получили от Евросуда 18 декабря.

Центр "Социальное действие" информирует, что распоряжение Европейского суда по правилу 39 является обязательными для исполнения странами - членами Совета Европы, и выражает надежду, что органы исполнительной власти Украины не станут создавать прецедент и нарушать международные обязательства страны.

Как сообщал УНИАН, 8 декабря Голосеевский районный суд г. Киева отказался дать согласие на временный арест сроком на 40 суток А.БАКАЕВА для обеспечения его выдачи правоохранительным органам республики Узбекистан.

А.БАКАЕВ с 1999 года подвергался в Узбекистане преследованиям за религиозные убеждения и дважды был осужден. После отбывания наказания давление на него не прекратилось, поэтому в 2000 году он был вынужден покинуть родину и переехать в Россию. По заключению Международной организации „Мемориал", в Узбекистане к А.БАКАЕВУ неоднократно применялись пытки. Кампания, которую узбекские власти ведут против политической оппозиции и независимых мусульман, с тех пор только усилилась. В июне 2008 года беженец узнал, что узбекские власти объявили его в розыск по обвинению в посягательстве на конституционный строй Республики Узбекистан. Зная, что силовые структуры РФ превратили выдачу узбекских беженцев официальному Ташкенту в обычную практику, А.БАКАЕВ выехал в Украину.

6 ноября 2008 года А.БАКАЕВ обратился в Управление миграционной службы в городе Киеве с заявлением о предоставлении статуса беженца. Однако 4 декабря в Киеве (по адресу, который А.БАКАЕВ сам сообщил властям в заявлении о предоставлении статуса беженца) он был задержан сотрудниками Голосеевского РУ ГУ МВД в г. Киеве по требованию узбекской власти. Поскольку ст. 29 Конституции Украины не разрешает задерживать человека на срок более 72 часов без решения суда, 7 декабря А.БАКАЕВА освободили и здесь же - в помещении Голосеевского райуправления милиции - еще раз задержали на 72 часа.

Освобождение состоялось только 8 декабря в зале суда. В своем решении Голосеевский районный суд г. Киева сослался на известное постановление Европейского Суда по правам человека по делу "Исмоилов и другие против Российской Федерации", где признана недопустимость экстрадиции заявителей в Узбекистан, поскольку там им угрожают пытки, жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение.