Генсек НАТО уверен, что и при Трампе США останутся сильным партнером для союзников

Об этом он сказал во время выступления в четверг в Давосе на Всемирном экономическом форуме, передает собственный корреспондент УНИАН.

«Я убежден, что с новой американской администрацией мы получим надежные обязательства США сильном трансатлантическому партнерству в НАТО», - заявил Столтенберг.

Он также не согласился с ведущим, что для такого партнерства со стороны новой американской администрации будут выдвинуты условия.

Читайте такжеНАТО и ЕС создадут центр противодействия гибридным угрозам

«Не думаю. Я думаю, что США ожидают, что европейские союзники будут больше инвестировать в оборону. И хорошая новость заключается в том, что мы, европейские союзники, это начали делать - расходы на оборону выросли, но перед нами еще долгий путь», - подчеркнул генсек НАТО, напомнив, что союзники поставили цель довести расходы на оборону до 2% ВВП.