Bloomberg: Риск подхода "брексит" значит "брексит"

Об этом говорится в редакционной статье "Риск подхода "брексит" значит "брексит", опубликованной на сайте Bloomberg.com.

"То, что я предлагаю, не может означать участия в едином рынке", - сказала Мэй. И это неудивительно, потому что Европейский Союз (к сожалению) не пойдет на уступки в отношении идеи о том, что участие в едином рынке требует свободного перемещения людей в пределах ЕС, а Мэй (справедливо) не уступит в идее того, что "брексит" подразумевает контроль Великобританией своей собственной иммиграционной политики. Но понимание этого не делает выбор Мэй менее мучительным.

Мэй подчеркнула, что хочет, чтобы этот полный разрыв прошел на дружелюбных условиях – что означает тесное сотрудничество в области торговли, плавные переходные соглашения, и конец "огромным" бюджетным взносам (но не всем) в ЕС. Она также сказала, что парламент проведет голосование по окончательной сделке. Финансовые рынки отреагировали положительно, и фунт стерлингов резко вырос после выступления.

До сих пор, экономический спад после "брексита", прогнозируемый Банком Англии и другими, не произошел. В понедельник Международный валютный фонд повысил прогноз роста Великобритании в этом году до 1,5% с 1,1%. Но Великобритания по-прежнему в ЕС. Вопрос в том, что произойдет, когда она покинет его.

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Близкие торговые отношения Великобритании с ЕС служили на благо страны на протяжении более 40 лет. Ослабление этих связей – знаковый шаг. По данным Bloomberg Intelligence, участие в крупнейшем в мире едином рынке привело к росту торговли (на 10 %) между Соединенным Королевством и остальной частью ЕС. Если после "брексита" она потеряет все эти торговые привилегии, национальный доход Великобритании в долгосрочной перспективе может быть на 2 % ниже.

Особенно уязвимой кажется финансовая индустрия Лондона, которая приносит экономике примерно $ 55 миллиардов ежегодно. Единый рынок обеспечивает "паспортизацию", которая позволяет финансовым фирмам продавать товары и услуги по всему союзу, независимо от того, в каком государстве ЕС они находятся. Уход с единого рынка может заставить Великобританию полагаться на "равноценность", в этом случае, трансграничные продажи допускаются, если правила страны, не входящей в ЕС, столь же строгие, как в ЕС. Это сложное и гораздо менее безопасное соглашение. И, как объяснил глава Банка Англии Марк Карни, из-за этого Британия может быть вынуждена принимать правила, в разработке которых не участвует.

Скажем так: речь Мэй не стала утешением для тех, кто пытается решить, перемещать ли рабочие места в банковской и финансовой сфере в Париж, Люксембург или Дублин – которые пытаются заявить свои права.

Мэй повторила скрытую угрозу, высказанную недавно канцлером казначейства Филипом Хэммондом: если ЕС изолирует Великобританию, Британия может восстановиться как оффшорное налоговое и нормативное убежище, которое переманит бизнес из Европы. Британии лучше было бы избегать нападок и поощрять дружественный настрой ЕС, и эта жесткая позиция не внушает доверия. Навязать британским избирателям минимальные корпоративные налоги и упрощенное регулирование будет нелегко. Европейские лидеры знают это, и они вряд ли изменят главную цель: не позволить другим странам последовать примеру Великобритании.

Несколько месяцев назад Мэй сказала "брексит" значит "брексит"; осталось только выяснить, что это значит. Что подразумевает она, теперь, наконец, ясно: Британия покидает единый рынок, но в остальном ведет переговоры о как можно более тесных торговых отношениях с Европейским Союзом. За это проголосовало незначительное большинство британцев, но шансы все равно против Мэй и успешной реализации плана Британии.