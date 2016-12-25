Катастрофа Ту-154: на борту находилась "доктор Лиза", похищавшая детей на оккупированном Донбассе для вывоза в Россию

Исполнительный директор фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как «доктор Лиза», погибла в авиакатастрофе Ту-154 в Черном море. Это подтвердил "Снобу" ее муж, адвокат Глеб Глинка.

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Вместе с тем, Совет по правам человека при президенте РФ опубликовал некролог Глинке. В некрологе, подписанном главой совета Михаилом Федотовым, сказано, что Глинка собиралась лететь в Сирию, чтобы "отвезти медикаменты в университетский госпиталь в Латакии".

Напомним, в 2014 году "доктор Лиза" организовывала отправки детей из оккупированного Донбасса в Россию.

Как сообщал УНИАН, ранее Минобороны РФ опубликовало полный список находившихся на борту упавшего самолета Ту-154, в котором 92 имени. Среди них – 8 членов экипажа, 8 военнослужащих, двое гражданских служащих, 9 представителей СМИ и 64 участника Ансамбля имени Александрова. Артисты направлялись в Сирию, где должны были выступить с концертом на авиабазе "Хмеймим" и поздравить военнослужащих РФ с новогодними праздниками.

Самолет российского Минобороны Ту-154 пропал с радаров утром в воскресенье незадолго после вылета из Сочи. Самолет упал в акватории Черного моря. По факту падения Ту-154 возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, никто из находившихся на борту самолета не выжил.