Депутаты из Одессы, Румынии, Молдовы строили планы с учетом кризиса

Совет Еврорегиона «Нижний Дунай» одобрил план расширения транспортной инфраструктуры между Украиной и Румынией

Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь на заседании совета Еврорегиона “Нижний Дунай” , в котором взяли участие руководители Одесского областного, румынских уездных советов Галац, Бреила и Тулча и молдавских районов Кагул и Кантемир.

Заседание совета было посвящено подведению итогов 10-летней работы и обсуждению перспектив расширения транспортной инфраструктуры в рамках новосозданной Ассоциации трансграничного сотрудничества.

Как заявил по итогам дискуссий председательствующий на заседании глава Одесского облсовета Николай СКОРИК, члены Еврорегиона «Нижний Дунай» убеждены, что подписание трехстороннего договора о трансграничном сотрудничестве «поможет реализовать целый ряд совместных масштабных инфраструктурных проектов» с учетом того, что бюджет программы межрегионального развития «Украина-Румыния-Молдова» на 2007-2013 годы составляет 126 миллионов 700 тысяч евро.

По его словам, важнейшими из совместных проектов участники совета считают строительство моста «Орловка-Исакча», где наиболее узкое русло Дуная. Перспективными и менее капиталоемкими считают специалисты проекты возведения паромных переправ «Измаил-Тулча» и «Рени-Галац», к выполнению которых стороны намерены приступить уже в следующем 2009 году.

Параллельно, отметил Н.СКОРИК, возможна реализация проекта международной авиалинии «Одесса-Тульча», заинтересованные бизнес-структуры – прежде всего авиакомпания “Южные авиалинии” и администрация Тульчанского аэропорта – уже ведут об этом переговоры. Однако кризисные явления сказываются на прогнозируемых в ближайшие месяцы потоках пассажиров между двумя регионами, и сроки завершения деловых переговоров переносятся.

Н.СКОРИК также отметил, что для строительства автотрассы «Одесса-Рени» нужны более крупные инвестиции, поэтому реализация этого проекта, видимо, начнется лишь после преодоления странами-соседями переживаемого нынче экономического кризиса.

По словам руководителя комиссии Еврорегиона по окружающей среде и чрезвычайным ситуациям Октавиана МОТОКА, особое внимание участники заседания уделили обсуждению экологической ситуации в дельте Дуная, а также мерам по усилению борьбы с браконьерством.

«Совет Еврорегиона принял решение ввести мораторий на вылов ряда живых водных ресурсов в устье реки. Причем стороны намерены жестко контролировать ситуацию в низовье Дуная, для чего приобретено на 700 тыс. евро современного лабораторного оборудования», – сказал О. МОТОКА.

Напомним, соглашение о создании Еврорегиона «Нижний Дунай» было подписано в 1998 году в румынском Галаце представителями Украины (Одесская область), Румынии (уезды Бреила, Галац и Тулча) и Молдовы (Вулканешты, Кагул и Кантемир). В это образование вошли приграничные районы, которые занимают площадь 53,3 тыс. кв. км, на которой проживают 4 млн. человек. В 2001 году Еврорегион был принят в Ассоциацию европейских пограничных регионов, в 2002 году получил награду от организации «Парус Паттенбурга» как наиболее динамично развивающийся регион Европы.