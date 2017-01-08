Украинцев среди пострадавших в теракте в Иерусалиме нет – посол

Об этом каналу "112 Украина" сообщил посол Украины в Израиле Геннадий Надоленко.

"По предварительным данным, украинцев среди пострадавших не было, но мы уточняем данные", - заявил Надоленко.

Посол сообщил, что за рулем грузовика находился араб с израильским удостоверением личности.

Читайте такжеТеракт в Иерусалиме: в сети появилось видео момента наезда на людей

Как сообщал УНИАН, в воскресенье грузовик с палестинцем за рулем врезался в пешеходов на популярной набережной в Иерусалиме, в результате чего погибли четыре человека.

"Это теракт, таранное нападение", – сказал представитель полиции по Израильскому Радио. По словам полицейских, погибли три женщины и один мужчина.

Израильский водитель автобуса, который был свидетелем инцидента, сказал по радио, что грузовик врезался в группу солдат, и что они открыли огонь по водителю, который повернул обратно, а потом снова двинулся за ними.