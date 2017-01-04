Президент Молдовы встретился с лидером непризнанной "ПМР" и впервые поздравил его с победой на выборах

Об этом говорится в сообщении на странице Додона в Facebook.

«Провел встречу в руководителем Приднестровья Вадимом Николаевичем Красносельским (первый визит Президента Молдовы в Приднестровье с 2008 года). Поздравил его с победой на выборах, что не делал ни один Президент Республики Молдова», – говорится в сообщении.

По мнению Додона, данная встреча «является первым важным шагом на пути нахождения решений накопившихся вопросов и проблем, которые облегчат жизнь простым людям».

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«Обсудили целый спектр вопросов, начиная от дипломов, номеров, обработки сельхозземель в Дубосарском районе, проблемы молдавских школ, связи и заканчивая упрощением передвижения граждан между двумя берегами Днестра», – отметил президент Молдовы.

По его словам, сейчас разработается пакетный подход для решения ряда вопросов и в ближайшее время произойдет новая встреча для обсуждения конкретных шагов и сроков.

«Самое главное, что наладили хороший контакт, есть открытость и высказана готовность к компромиссам с обеих сторон. Задача поставлена – граждане по обе стороны Днестра должны увидеть конкретные результаты в течение 2017-го года. Уверен, что вместе мы её решим», – добавил Додон.

Как сообщал УНИАН, 18 ноября Центральная избирательная комиссия Республики Молдова признала избрание пророссийского кандидата Игоря Додона президентом страны после второго тура выборов.

На официальном сайте Додона отмечалось, что в случае победы на выборах он в первые 100 дней на посту президента обещает восстановить стратегическое партнерство с Россией.

На следующий день после второго тура выборов Додон выступил за федерализацию страны, назвал вывод российских войск из Приднестровья "провокацией".

Через менее чем две недели после выборов Додон поехал с частным визитом в Москву.

На инаугурации 23 декабря Додон пообещал Молдове нейтралитет, но заявил о намерениях сперва посетить Москву.