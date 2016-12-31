" С любовью от президента": Трамп поздравил всех с Новым годом, в том числе своих врагов
20:22, 31 декабря 2016Мир
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Избранный президент США Дональд Трамп поздравил соотечественников с наступающим Новым годом и адресовал пожелания счастья, в том числе своим недоброжелателям.
REUTERS
Соответствующее обращение Трамп разместил на своей странице в микроблоге в Twitter.
«Счастливого Нового года всем, в том числе многим моим врагам и тем, кто боролся против меня, но проиграл так сильно, что теперь даже не знает, что делать. С любовью», - написал избранный американский президент.
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Как сообщал УНИАН, накануне официальный представитель переходной команды Трампа Шон Спайсер заявлял, что избранный президент планирует встречать Новый год в своем частном клубе Mar-a-Lago (штат Флорида) и пригласить на эту вечеринку около 800 гостей, в числе которых звезда Голливуда Сильвестр Сталлоне и композитор Куинси Джонс.
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