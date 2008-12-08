ЕС начал морскую операцию против пиратов

Совет министров по общим делам и внешним отношениям Европейского Союза официально одобрил решение о начале морской военной операции против пиратов Сомали.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее решение было принято сегодня на заседании Совета.

Как сообщал УНИАН, 10 ноября Совет министров по общим делам и внешним отношениям ЕС поддержал проведение морской операции против пиратов у берегов Сомали.

Согласно решению, операция под названием “Аталанта” будет проходить во исполнение ряда резолюций Совета Безопасности ООН для защиты кораблей, которые перевозят продовольственную помощь перемещенным лицам в Сомали в рамках Всемирной продовольственной программы, а также другим кораблям, которые могут подвергаться нападениям пиратов во время прохождения вдоль побережья Сомали.

В рамках операции предусматривается, в том числе, возможность размещения оружия на кораблях, которые осуществляют перевозку грузов в рамках Всемирной продовольственной программы, наблюдение за зоной навигации вдоль побережья Сомали, защита торговых судов.

Командование операцией поручено английскому вице-адмиралу Филипу ДЖОНСУ, а штаб-квартира операции решено разместить в английском Нортвуде.

По данным Еврокомиссии, в 2007 году количество пиратских нападений на рыболовецкие и торговые суда возросло на 17%, а общее количество зарегистрированных случаев составило 282. При этом около 10 судов и 200 моряков остаются в руках пиратов и до сих пор. 20 членов экипажей судов погибли от рук пиратов в 2007 году.