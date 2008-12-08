Партия Туска хочет запретить Качинскому представлять Польшу в ЕС

Либеральная партия «Гражданская платформа» (РО), лидер которой Дональд ТУСК возглавляет польское правительство, подготовила законопроект, которым планирует уполномочить премьер-министра представлять Польшу на саммитах Евросоюза.

Как пишет в понедельник Gazeta Wyborcza, согласно этому законопроекту, Президент может представлять Польшу на саммитах ЕС лишь в исключительных случаях - если его уполномочит премьер.

«Законопроект укрепляет позицию премьера. Это он создает проект позиции Польши на саммитах ЕС», - отмечает газета.

По данным издания, РО консультировалась относительно законопроекта с юристами, в том числе, с бывшим судьей Конституционного суда, которые подтвердили, что проект отвечает польской Конституции.

«Конституция определяет, что правительство проводит зарубежную политику, отдает ему также общее руководство в сфере отношений с другими странами и международными организациями», - сказал представитель РО газете.

Вице-председатель крупнейшей оппозиционной партии «Право и справедливость» (PiS) Адам ЛИПИНСКИЙ называет целью подготовленного законопроекта исключение Президента Польши Леха КАЧИНСКОГО из проведения зарубежной политики.

Польское законодательство четко не определяет, кто должен представлять Польшу на саммитах Евросоюза, что приводит к конфликтам между премьером и Президентом, которые являются политическими оппонентами. В частности, в октябре с.г. Д.ТУСК не разрешил Л.КАЧИНСКОМУ воспользоваться правительственным самолетом, чтобы прибыть на саммит Евросоюза, и польский Президент полетел чартерным рейсом.

За столом переговоров премьер и Президент сидели рядом.

Gazeta Wyborcza отмечает, конфликтов можно избежать, приняв соответствующий закон, который четко регулировал бы дело представительства Польши на саммитах Евросоюза.

Однако издание замечает, что Л.КАЧИНСКИЙ может успешно блокировать принятие такого закона до окончания срока своих полномочий в 2010 году.

В частности, Президент может наложить вето на принятый закон, а также отправить его на рассмотрение Конституционного Суда.

«Судьи не любят таких дел. Их не ограничивают никакие сроки, и будут над ним думать месяцами. Возможно, даже до конца каденции Президента», - отмечает конституционный эксперт Петр ВИНЧОРЕК, которого цитирует издание.

Как сообщал УНИАН, Д.ТУСК проиграл Л.КАЧИНСКОМУ президентские выборы в 2005 году.

Д.ТУСК стал премьером в ноябре 2007 года.