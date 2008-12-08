Около сотни демонстрантов напали на посольство Греции в Лондоне

Около сотни протестующих 8 декабря попытались захватить здание посольства Греции в Лондоне, передает Лента.ру.

По сведениям Sky News, полиции пока удается сдерживать натиск толпы, устроившей беспорядки из-за гибели подростка от рук полицейских в Афинах. При этом сотрудница посольства заявила, что демонстрантам удалось водрузить некое анархистское знамя на здании. Протестующие разорвали и сожгли греческий флаг перед посольством.

Похожая акция была организована в Берлине. Около 15 демонстрантов ворвались в здание греческого консульства и заняли помещение приемной.

В самой Греции акции протеста не прекращаются уже трое суток. В Афинах и Салониках сотни человек устроили погромы, 8 декабря около тысячи студентов вышли на улицы Трикалы, сообщает AFP. Число пострадавших в ходе акций протеста составляет десятки человек.

Массовые беспорядки были спровоцированы гибелью 15-летнего (по другим данным - 16-летнего) подростка, принявшего участие в нападении на полицейский патруль.

Юноша был застрелен сотрудниками правоохранительных органов, что вызвало недовольство у анархистов и студентов.

Как сообщал УНИАН, 15-летний студент был застрелен стражем порядка. Полицейские сообщили, что, отбиваясь от атаки анархистов, они произвели два выстрела в воздух и один в мостовую, и пуля рикошетом попала в юношу. Однако свидетели утверждают, что выстрел был произведен прямо в подростка.

По данным местных СМИ, во время марша к штаб-квартире греческой полиции и последовавших затем беспорядков пострадали восемь гражданских и 13 полицейских, которые были отправлены в больницы.

Это самые масштабные столкновения между анархистами и полицией в Греции с 1985 года.