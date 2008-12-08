Чего ждет Россия от президента Обамы (опрос)

Более трети россиян считают, что вступление Барака ОБАМЫ в должность Президента США положительно скажется на отношениях России с Соединенными Штатами.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

В частности, 38% россиян полагают, что вступление Б.ОБАМЫ в должность американского Президента положительно скажется на отношениях России и США. 32% считают, что изменения в российско-американских отношениях не произойдет. 5% прогнозируют ухудшение отношений между Россией и США, почти каждый четвертый (24%) затрудняется ответить.

В то же время, только 12% россиян уверены: с избранием Б.ОБАМЫ Президентом США ситуация в мире изменится к лучшему. Каждый десятый (11%) полагает, что российско-американские отношения будут улучшаться. 2% прогнозируют вывод войск из Ирака, 1% - новый виток в развитии демократии. 4% полагают, что изменений не произойдет. 2% респондентов считают, что пока рано предсказывать. Большинство россиян (71%) затруднились спрогнозировать последствия избрания Б.ОБАМЫ Президентом США.

Между тем, сейчас российско-американские отношения, по мнению россиян, чрезмерно отягощены агрессивными намерениями и действиями США в чувствительных для России регионах мира. Так, главная цель США на Кавказе, по мнению россиян – военно-стратегические интересы, размещение военных баз (60%). 37% россиян уверены: главный мотив США – усиление собственного влияния в Кавказском регионе. Америка преследует интересы в энергетическом секторе – так считают 16% россиян.

Реже всего респонденты называют в качестве целей США на Кавказе борьбу с международным терроризмом (4%), установление мира и демократии и стабилизацию ситуации в Кавказском регионе (по 2%), защиту демократических ценностей (1%). Еще 1% россиян считают, что США не имеет никаких целей на Кавказе.

Напротив, главный интерес России на Кавказе – восстановление мира и порядка в регионе, стабилизация ситуации. Так полагают 25% опрошенных. При этом 13% считают, что Россия стремится к защите своих рубежей и обеспечению безопасности, каждый десятый (11%) указывает защиту мирных жителей Кавказа. По 8% россиян видят в качестве главных целей России на Кавказе военно-стратегические интересы, недопущение в регион стран НАТО, особенно США, поддержание неформальных контактов между народами и геополитические интересы. 5% называют интересы в энергетическом секторе, по 3% - экономические связи и защиту демократических ценностей. 2% россиян полагают, что целью России является стратегическая инфраструктура, по 1% - борьба с терроризмом и развитие туризма. 27% респондентов затруднились ответить.

Опросы проводились 13-14 сентября и 15-16 ноября 2008 г. Опрашивалось каждый раз 1600 человек в 140 населенных пунктах в 42 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.