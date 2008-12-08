Отпевать Алексия II приедет Вселенский Патриарх Варфоломей

Константинопольский Патриарх ВАРФОЛОМЕЙ прибывает поздно вечером в Москву, чтобы возглавить чин отпевания главы Русской православной церкви Алексия II.

"Он возглавит чин отпевания Предстоятеля Русской православной церкви", - сообщил секретарь по межправославным отношениям отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай БАЛАШОВ, передает ИТАР-ТАСС.

Священный Синод Русской православной церкви сегодня известил, что отпевание Святейшего Патриарха состоится 9 декабря в храме Христа Спасителя, начало Божественной литургии в 8.00 мск.

Святейший Патриарх Алексий будет погребен согласно его воле в Богоявленском кафедральном соборе в Москве.