Отпевать Алексия II приедет Вселенский Патриарх Варфоломей
11:21, 08 декабря 2008Мир
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Чин в храме Христа Спасителя
Константинопольский Патриарх ВАРФОЛОМЕЙ прибывает поздно вечером в Москву, чтобы возглавить чин отпевания главы Русской православной церкви Алексия II.
"Он возглавит чин отпевания Предстоятеля Русской православной церкви", - сообщил секретарь по межправославным отношениям отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай БАЛАШОВ, передает ИТАР-ТАСС.
Священный Синод Русской православной церкви сегодня известил, что отпевание Святейшего Патриарха состоится 9 декабря в храме Христа Спасителя, начало Божественной литургии в 8.00 мск.
Святейший Патриарх Алексий будет погребен согласно его воле в Богоявленском кафедральном соборе в Москве.
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