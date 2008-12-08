В России готовят еще один «черный список» иностранцев

Российских силовых ведомств, которые составляют так называемые «черные списки», становится все больше. Перечень иностранцев, которым запретят въезд в Россию, готовит и федеральная миграционная служба. Это выяснила газета «Новые известия».

В черный список, над которым работает миграционная служба, попадут иностранцы, против которых в России возбуждали уголовные или административные дела.

В пресс-службе ФМС, «Новым известиям» сообщили, что ведомство пока составляет перечень тех, кому суд запретил в течение пяти лет приезжать в Россию. При этом издание отмечает, что в последнее время персонами нон грата становятся вовсе не гастарбайтеры-преступники, а вполне респектабельные иностранцы, которые чем-то не угодили российским властям. Яркий пример - журналистка из Молдавии Наталья Морарь, которая работала в Москве в оппозиционном журнале «The New Times». Дважды ее отказались пустить в Россию. Теперь она сотрудничает с изданием, находясь за пределами РФ.

А недавно российское правительство разрешило Госнаркоконтролю создавать списки иностранцев, которым запрещено приезжать в Россию. Перечень уже готов, рассказали в ведомстве Новым известиям. В список вошли иностранцы, которых милиция задерживала за хранение или распространение наркотиков. Противники таких списков сетуют, что их составляют без решений судов по желанию правоохранительных органов. И в перечне могут оказаться не виновные люди.

Правозащитники опасаются, что в ФСБ и МВД могут быть "черные списки" так называемых экстремистов. Там фигурируют запрещенная судом НБП, "Другая Россия", "Объединенный гражданский фронт" и "Авангард красной молодежи".

Эхо Москвы