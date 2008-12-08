«Ъ» назвал кандидатов на пост патриарха РПЦ

Основными кандидатами на пост нового патриарха, пишет газета "Коммерсант" в понедельник, являются митрополиты Смоленский и Калининградский Кирилл и Калужский и Боровский Климент.

Как отмечает газета, именно они считаются фаворитами на патриарший пост, так как оба обладают необходимым весом в церковных кругах и имеют большой опыт в решении внутрицерковных проблем. Наибольшие шансы, считает издание, имеет митрополит Кирилл, который, будучи главой отдела внешних церковных связей, сыграл одну из ключевых ролей в процессе воссоединения зарубежной православной церкви и РПЦ, а также проявил себя в ходе разрешения конфликтов на постсоветском пространстве (в частности, в предотвращении попытки учредить властями Украины независимой украинской церкви), пишет издание. Кроме того, утверждают аналитики, назначение митрополита Кирилла местоблюстителем также существенно увеличивает вероятность его избрания новым предстоятелем РПЦ.

В то же время, пишет "Коммерсант", митрополит Климент - управляющий делами Московского патриархата - также рассматривается синодом как один из возможных преемников умершего Алексия II. В церкви отмечают, что митрополит Климент находился в наиболее близких связях с патриархом и также пользуется большим авторитетом среди священнослужителей. В числе обязанностей митрополита, напоминает "Коммерсант", была организация всех крупных церковных мероприятий, а также информирование патриарха о положении дел в церкви.

В зависимости от того, кто будет избран новым патриархом, считают эксперты, определится внутриполитический курс церкви. Так, избрание новым патриархом митрополита Кирилла - самого молодого из вероятных кандидатов - приведет к переменам и укреплению роли церкви в жизни государства и общества, в то время как приход к власти митрополита Климента будет означать возвращение церкви к консервативному пути.

Тем не менее специалисты не исключают вероятность того, что новым патриархом может стать один из "старейшин" церкви - митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий или Минский и Слуцкий Филарет. Их избрание, отмечают в РПЦ, менее вероятно в силу возраста - оба иерарха родились в 1935 году.

Напомним, что патриарх Московский и всея Руси Алексий II скончался утром 5 декабря из-за нарушения сердечной деятельности. Заседание Священного синода в среду 10 декабря определит дату проведения Поместного Собора, на котором будет избран новый предстоятель РПЦ.

Лента.ру