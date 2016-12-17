Теракт в Турции: нападение совершил террорист-смертник
14:44, 17 декабря 2016Мир
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Взрыв в турецком городе Кайсери, в результате которого погибли 13 человек, устроил смертник.
Раненого в результате теракта в турецком Кайсери заносят в карету "скорой" / REUTERS
Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил журналистам о том, что теракт совершил террорист-смертник, пишет Европейская правда со ссылкой на Hurriyet Daily News.
"Нападение совершил террорист-смертник, пострадавшие находятся на лечении в больницах", - заявил он.
Как сообщал УНИАН, 13 турецких военных погибли и 48 получили ранения в результате теракта в городе Кайсери.
Взрыв произошел рядом с местным университетом в центре города, в момент, когда автобус проезжал мимо автомобиля, начиненного взрывчаткой.
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Новость в сюжете: Теракт в турецком городе Кайсери