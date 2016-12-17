Теракт в Турции: нападение совершил террорист-смертник

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил журналистам о том, что теракт совершил террорист-смертник, пишет Европейская правда со ссылкой на Hurriyet Daily News.

"Нападение совершил террорист-смертник, пострадавшие находятся на лечении в больницах", - заявил он.

Как сообщал УНИАН, 13 турецких военных погибли и 48 получили ранения в результате теракта в городе Кайсери.

Взрыв произошел рядом с местным университетом в центре города, в момент, когда автобус проезжал мимо автомобиля, начиненного взрывчаткой.