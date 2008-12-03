Молдавия - "островок безопасности" посреди кризиса

Молдавия стала "островком безопасности" для иностранных инвесторов во время глобального экономического кризиса. Об этом заявил первый вице-премьер, министр экономики и торговли страны Игорь Додон.

По словам Додона, в республике практически нет спекулятивного капитала, который бы мог спровоцировать кризисную ситуацию. Кроме того, правительство и ЦБ увеличило резервы коммерческих банков и ставку рефинансирования по кредитам. "Четкая и выверенная линия поведения всех ветвей власти Молдавии помогла удержать ситуацию под контролем, в отличие даже от ближайших соседей", - подчеркнул министр.

Он спрогнозировал рост ВВП в стране в 2008 году на уровне 6 процентов, то есть в полтора раза выше, чем в 2007 году. При этом инфляция может оказаться даже ниже 10 процентов.

Кроме того, Додон сказал, что не ожидает возвращения молдавских гастарбайтеров, переводы которых играют значительную роль в экономике, на родину. "В Европе у нас не менее 300 тысяч уроженцев Молдавии и никто пока не собирается возвращаться", - отметил он. Что касается России, то работающие там молдавские гастарбайтеры, по словам министра, будут переориентированы на государственные проекты, в том числе, строительство олимпийских объектов в Сочи.

Лента.ру