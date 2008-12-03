Индийская полиция определила организатора терактов

Индийская полиция уверена, что организатором терактов в Мумбаи был один из руководителей пакистанской исламистской группировки "Лашкар-и-Тайба". Как сообщает американское издание The Wall Street Journal, имена и телефонные номера пакистанцев были обнаружены в спутниковом телефоне, найденном на рыболовецком траулере, захваченном террористами по пути в Мумбаи.

По данным полиции, террористы звонили пяти членам руководства "Лашкар-и-Тайба", среди которых был Юсуф Музаммил (Yusuf Muzammil), отвечающий в группировке за террористические операции против Индии. На него, как на организатора нападения указал и единственный захваченный живым террорист Азам Амир Касаб.

По словам начальника мумбайской полиции Хасана Гафура, террористы отплыли из пакистанского города Карачи, а затем захватили индийское судно, на котором прибыли в Мумбаи. Считается, что в нападении участвовали десять террористов, разделившихся на пять групп по два человека в каждой.

Пакистанские власти подтвердили, что Индия проинформировала их о возможной причастности Музаммила к организации терактов и потребовала его выдачи. Вместе с тем Исламабад отрицает, что государственные органы Пакистана могли быть каким-либо образом связаны с террористами, и предложил свою помощь в расследовании терактов.

Уничтожение террористов, открывших стрельбу в популярных у туристов местах Мумбая а затем захвативших две гостиницы и еврейских центр, заняло почти 60 часов. Были убиты 9 террористов. В результате терактов погибли 188 человек, в том числе почти 20 иностранных граждан, еще около 300 человек были ранены.

Лента.ру