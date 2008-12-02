Шварценеггер объявил в Калифорнии чрезвычайное экономическое положение

Губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер объявил чрезвычайное экономическое положение в штате, призвав законодателей принять срочные меры в связи с нехваткой 11,2 миллиардов долларов в доходной части местного бюджета. "Без незамедлительных действий наш штат окажется в экономическом бедствии и именно поэтому... я, не теряя времени, собираю специальную законодательную сессию по чрезвычайной экономической ситуации", - говорится в пресс-релизе, размещенном во вторник на сайте губернатора.

Согласно законам Калифорнии, у законодателей штата есть 45 дней для выработки мер по преодолению экономического кризиса. В том случае, если эти сроки не будут соблюдены, законодателям запрещено принимать новые законы, пока не будет разрешена ситуация. В Калифорнии не решена проблема нехватки бюджетных средств. В законодательном собрании штата республиканцы и демократы никак не могут прийти к согласию по вопросам налогов и расходов штата. Глава республиканцев в местном Сенате Дейв Когдилл обвиняет во всем демократов: "Правительства (штатов) по всей стране борются с дефицитом, и только демократы в Калифорнии выступают за увеличение налогов, вместо того, чтобы помочь экономике встать на ноги". Спикер законодательного собрания Калифорнии демократ Карен Басс, в свою очередь, заявляет, что у республиканцев была возможность проявить смелость и поддержать новые доходы (в бюджет штата), "а они просто повернулись спиной". По оценкам офиса губернатора, дефицит бюджета Калифорнии в 2009 году достигнет 11,2 миллиарда долларов, а к середине 2010 года он может составить 28 миллиардов долларов.

РИА Новости