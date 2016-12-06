На 93 году жизни умер известный актер из "Игры престолов"

16:51, 06 декабря 2016
Мир
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В возрасте 93 лет скончался британский актер Питер Вон, известный ныне по роли в "Игре престолов".

Питер Вон в роли мейстра Еймона / Скриншот видео

В популярном сериале от HBO он играл слепого мейстра Еймона, который служил в Черном замке, сообщает BBC.

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Агент актера Салли Лонг-Иннес подтвердила его смерть: "Печально подтверждать это. Питер Вон умер 6 декабря около 10.30 утра в кругу семьи".

В фильмографии актера 197 ролей в кино и телесериалах.

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