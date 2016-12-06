На 93 году жизни умер известный актер из "Игры престолов"
16:51, 06 декабря 2016Мир
4801
В возрасте 93 лет скончался британский актер Питер Вон, известный ныне по роли в "Игре престолов".
Питер Вон в роли мейстра Еймона / Скриншот видео
В популярном сериале от HBO он играл слепого мейстра Еймона, который служил в Черном замке, сообщает BBC.
Читайте такжеHBO рассказала, когда завершится "Игра престолов"
Агент актера Салли Лонг-Иннес подтвердила его смерть: "Печально подтверждать это. Питер Вон умер 6 декабря около 10.30 утра в кругу семьи".
В фильмографии актера 197 ролей в кино и телесериалах.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter