Спецслужбы Польши: обстрел машины Качиньского устроила Грузия

Воскресный инцидент с обстрелом автомобиля президента Польши Леха Качиньского устроили сами грузины. Об этом говорится в официальном докладе польской спецслужбы Агентство внутренней безопасности (Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego - ABW), сообщает Newsruсо ссылкой на ИТАР-ТАСС.

Согласно тексту отчета, обнародованного в среду польской газетой Dziennik , "выстрелы вблизи автомобиля президентов Польши и Грузии были грузинской провокацией". Издание также отметило, что руководитель ABW Кшиштоф Бондарик разослал этот документ 16 основным польским политикам.

Поражает тот факт, что после первой очереди из автоматического оружия, раздавшейся вблизи кортежа двух президентов, грузинская охрана никак не отреагировала, а сам президент Грузии Михаил Саакашвили улыбался, говорится в документе. Подозрительным для аналитиков спецслужб показался и тот факт, что впереди кортежа грузинские власти пустили автобус с прессой, чтобы журналисты первыми оказались на месте инцидента.

Кроме того нельзя не принять во внимание недавнее заявление польского журналиста, присутствовавшего на месте инцидента в момент стрельбы. Колонна из нескольких десятков автомобилей, в составе которой в одной машине ехали Лех Качиньский и Михаил Саакашвили, была крайне неорганизованна, свидетельствует корреспондент Кшиштоф Засада. Автомобиль с охраной Качиньского из польской спецслужбы Бюро охраны правительства (БОП) был отрезан грузинским спецназом от машины президента Польши и ехал за ней только пятым.

Напомним, что в воскресенье на границе с Южной Осетией около машины президента Польши Леха Качиньского раздались выстрелы из автоматического оружия. Несмотря на то, что, по словам Леха Качиньского, стреляли всего лишь на расстоянии 30 метров от него, до сих пор не удалось выяснить, кто же произвел эти выстрелы.

Грузия плохо организовала визит польского президента и допустила ошибки в обеспечении его безопасности, считает премьер Польши Дональд Туск. "Объяснения, полученные Польшей от Грузии по поводу стрельбы, произошедшей рядом с кортежем Леха Качиньского в Грузии, неудовлетворительны и показывают, что эта страна несет ответственность за плохую организацию этого визита", - заявил Туск на пресс-конференции в среду.

Напомним, что сам президент Польши вначале утверждал, что в минувшее воскресенье попал под обстрел российских миротворцев на границе с Южной Осетией. Однако уже в воскресенье вечером, по возвращении в Варшаву, Качиньский попросил никого не винить в инциденте в Грузии, так как маршрут, по которому ехал его кортеж, был якобы изменен по его просьбе.

А в понедельник на брифинге в Варшаве Качиньский уже предположил, что, возможно, огонь велся "не по президентам, так как я не слышал, чтобы рядом пролетали пули".