Американский БТР протаранил кортеж российских дипломатов

Кортеж российских дипломатов в Ираке попал в ДТП.

Как сообщили РБК в министерстве иностранных дел России, инцидент произошел следующим образом: три бронированных автомобиля посольства РФ в Багдаде следовали в сторону международного аэропорта, в какой-то момент колонну дипломатических машин стала обгонять колонна армии США в составе пяти бронетранспортеров.

"Внезапно головной БТР совершил резкий маневр, обогнал два из трех автомобилей российского кортежа, поравнялся с головной машиной и ударил ее, пытаясь столкнуть с дороги. Автомобиль посольства получил значительные повреждения, потерял управление, развернулся на 180 градусов и едва не перевернулся. Колонна американской бронетехники при этом спокойно проследовала дальше, а в сторону сотрудников российской дипмиссии было даже направлено стрелковое оружие", - отметили в МИДе.

Как заявляют в Министерстве иностранных дел, "ничем не объяснимый маневр американского бронетранспортера создал серьезную угрозу жизни и здоровью российских граждан". Благодаря тому, что автомобили были бронированными, удалось избежать жертв, однако в результате инцидента есть пострадавшие, получившие ушибы различной степени тяжести, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства России.

Российская сторона подчеркивает умышленный характер действий военнослужащих армии США и требует расследования случившегося и наказания виновных. Соответствующие заявления уже сделаны в Багдаде и в Вашингтоне, сообщили в департаменте. При этом в МИДе добавили, что РФ оставляет за собой право потребовать возмещения материального и морального ущерба.