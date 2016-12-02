Два десантных корабля ВМФ США вошли в Средиземное море

Они составляют десантную группу высокой готовности и займутся поддержанием безопасности в регионе, следует из сообщения на сайте ВМФ США, передает РБК.

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Речь идет о корабле ВМФ США Wasp (LHD 1) и Whidbey Island (LSD 41). На них также размещено 22 экспедиционное подразделение Корпуса морской пехоты. Всего на кораблях располагаются 4000 моряков и морских пехотинцев в составе десантной группы высокой готовности (ARG).

Десантные корабли ВМФ США займутся поддержанием безопасности морской группировки США в Средиземном море.

«Этот морской путь является жизненно важным для нашей экономики, и он остается безопасным из-за прочных отношений между флотами, которые здесь работают», — заявил командир ARG капитан Байрон Огден.