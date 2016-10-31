Эсминец ВМС США досрочно покинул Черное море

07:54, 31 октября 2016
Мир
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Американский эсминец USS Carney покинул акваторию Черного моря, проведя там всего шесть дней вместо разрешенного 21.

Американский эсминец USS Carney досрочно покинул Черное море / c6f.navy.mil

Об этом сообщает Дождь со ссылкой на отслеживающий передвижение судов по проливу Босфор турецкий портал Leucothea.

USS Carney вошел в Черное море 24 октября. Корабль оснащен системой ПРО "Иджис", позволяющий перехватывать баллистические ракеты и наносить ракетные удары.

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Согласно конвенции Монтре, корабли нечерноморских государств могут находиться в его акватории 21 сутки.

Как сообщает Росбалт, действия USS Carney, возможно, связаны с выходом в Средиземное море группы ВМФ России во главе с авианосцем "Адмирал Кузнецов".

Сейчас российские корабли движутся к Сирии вдоль побережья Северной Африки.

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