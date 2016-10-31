Эсминец ВМС США досрочно покинул Черное море

Об этом сообщает Дождь со ссылкой на отслеживающий передвижение судов по проливу Босфор турецкий портал Leucothea.

US Navy's Arleigh Burke Class Destroyer "USS CARNEY" DDG 64 departed BlackSea after 6 days southbound on the İstanbul Strait (7:30 am local) pic.twitter.com/GpxmRc5ul4 — Leucothea (@Leucothea_ra) October 30, 2016

USS Carney вошел в Черное море 24 октября. Корабль оснащен системой ПРО "Иджис", позволяющий перехватывать баллистические ракеты и наносить ракетные удары.

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Согласно конвенции Монтре, корабли нечерноморских государств могут находиться в его акватории 21 сутки.

Как сообщает Росбалт, действия USS Carney, возможно, связаны с выходом в Средиземное море группы ВМФ России во главе с авианосцем "Адмирал Кузнецов".

Сейчас российские корабли движутся к Сирии вдоль побережья Северной Африки.