Италия вошла в стадию глубокой рецессии, которая продлится весь 2009 г. Об этом говорится в обнародованном 25 ноября докладе Организации экономического сотрудничества и развития /ОЭСР/, в котором проанализировано экономическое состояние всех стран ЕС, передает ПРАЙМ-ТАСС.

Как отмечают аналитики ОЭСР, для преодоления затяжного экономического спада, когда показатель ВВП снижается в течение достаточно продолжительного времени, необходимо финансовое стимулирование, что требует "мощных мер" от правительства. Так, в частности, несмотря на "наиболее высокую в еврозоне задолженность Италии", страна может преодолеть застой путем установления контроля над государственными расходами и применения "последовательной фискальной политики". Кроме того, эксперты прогнозируют, что уровень безработицы в Италии в 2009 г. достигнет 8%, по сравнению с 6,2% и 6,9% в 2007 и 2008 гг., соответственно.

Вместе с тем, премьер-министр Италии Сильвио БЕРЛУСКОНИ, выступая на генеральной ассамблее Римского индустриального союза, заявил, что "Италия имеет все основания быть более оптимистичной, чем другие страны". "Наша банковская система более надежная, чем в других европейских странах", - заверил С.БЕРЛУСКОНИ.

Справка УНИАН. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) объединяет 30 стран. Это - Австралия, Австрия, Бельгия, Канада, Чехия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Ирландия, Италия, Япония, Корея, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Испания, Швеция, Швейцария, Турция, Великобритания, США.