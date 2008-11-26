Качиньский обвинил Саркози в постоянных уступках России

Президент Польши Лех Качиньский выступил с резкой критикой президента Франции Николя Саркози, обвинив его в "постоянных уступках России".

Комментируя воскресный инцидент в Ахалгори, когда на границе с Южной Осетией в непосредственной близости от колонны автомобилей, в которой находились президенты Польши и Грузии Лех Качиньский и Михаил Саакашвили, раздались выстрелы из автоматического оружия, глава Польши заявил: "Я поставил в неудобную ситуацию тех европейских политиков, которые в отношениях с Россией только уступают".

На уточняющий вопрос журналиста, имеется ли ввиду Николя Саркози, польский президент ответил: "Это Вы сказали. Я думаю о том, о ком думаю. Но мы все знаем, о ком идет речь".

Качиньский подчеркнул, что его поездка в Ахалгори "показала мировому сообществу, что россияне не выполняют соглашения, подписанного в августе".

"А иные утверждения (что соглашение было выполнено) вытекают из определенной философии: во-первых, уступать России, во-вторых, уступать России, и в-третьих - уступать России. А что в-четвертых? Уступать России!", - сказал президент Польши.

"Это был так называемый "осетинский" пост, но это территории, которые находятся под контролем россиян с 7 августа. Поэтому не задавайте вопросов - были это россияне или осетины, это не имеет значения. Это была часть российских Вооруженных сил", - сказал президент Польши.

РИА "Новости"