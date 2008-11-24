Грузия и Россия обвиняют друг друга в провокации

Грузинский президент Михаил СААКАШВИЛИ обвинил Россию в провокации, после того как его кортеж попал под обстрел возле границы с Южной Осетией.

Вместе с М.СААКАШВИЛИ в кортеже находился президент Польши Лех КАЧИНСКИЙ, находящийся в Грузии с официальным визитом, передает АМИ “Новости-Украина”.

Глава МИД РФ Сергей ЛАВРОВ также назвал этот инцидент на грузино-югоосетинской границе провокацией со стороны Грузии.

Инцидент произошел недалеко от контрольно-пропускного пункта между Грузией и самопровозглашенной республикой Южной Осетией. Президенты двух стран осматривали места, где в августе нынешнего года произошли столкновения между российскими и грузинскими войсками.

Согласно поступившим сообщениям, никто из находившихся в кортеже не пострадал.

По словам одного из сопровождающих М.СААКАШВИЛИ, которые приводит агентство “Рейтер”, одетые в военную форму южноосетинцы сделали несколько предупредительных выстрелов, когда кортеж приблизился к границе на расстояние 30 километров.

В ходе пресс-конференции, данной вскоре после происшествия, М.СААКАШВИЛИ заявил, что, по его мнению, это была провокация со стороны России.

По словам грузинского президента, произошедшее должно продемонстрировать европейским политикам, как Россия "беззастенчиво нарушает достигнутые при посредничестве Европы договоренности о прекращении огня между Москвой и Тбилиси".

Л.КАЧИНСКИЙ хоть и сказал, что пока неясно, был ли открыт огонь непосредственно по машинам или же в воздух, в своих оценках инцидента был также категоричен.

"Оккупанты XXI века, которые не имеют ни законного, ни морального, ни какого-либо другого права находиться здесь и притеснять мирных жителей, расположились в самом сердце Грузии", - заявил польский лидер.

Российская сторона отрицает факт стрельбы по кортежу, в свою очередь обвиняя Грузию в провокации.

"Когда президента приглашают на некий праздник в город Тбилиси, а потом сажают на машину и везут в другое государство, разве это не провокация? Никакой стрельбы с наших позиций, а также с позиций южноосетинских войск не велось", - приводит РИА Новости слова министра иностранных дел России С.ЛАВРОВА.

Южная Осетия также заявляет о своей непричастности к инциденту. "Мы не имеем к этому никакого отношения, и со стороны Южной Осетии никто не стрелял", - заявила председатель комитета по информации и печати Южной Осетии Ирина ГАГЛОЕВА.

Со времен августовских событий на границе между Грузией и Южной Осетией произошло несколько инцидентов с применением оружия, в которых стороны обвиняют друг друга.

Намедни Грузия отметила пятую годовщину "Революции роз", благодаря которой М.СААКАШВИЛИ пришел к власти.

М.СААКАШВИЛИ призвал грузин объединиться "перед лицом российской угрозы", так как это было во время бескровной революции 2003 года.

Однако празднования годовщины в нынешнем году прошли весьма скромно.

Единственным запланированным праздничным мероприятием стал концерт в здании тбилисской оперы.

Оппозиция провела демонстрации с требованием к М.СААКАШВИЛИ уйти в отставку, а бывшая соратница грузинского президента Нино БУРДЖАНАДЗЕ обвинила его в авторитаризме и объявила о создании собственной новой оппозиционной партии.